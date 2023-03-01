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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Тагильчане взяли призовые места на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

1 марта 2023, 11:24
Фото: Дмитрий Костенников
Тагильчане взяли призовые места на всероссийских соревнованиях
25–26 февраля в Челябинске проходили всероссийские соревнования по универсальному бою. Состязания были посвящены Дню защитника Отечества. Бойцы из Нижнего Тагила завоевали призовые места, а сборная Свердловской области взяла второе место среди всех команд.

На соревнования приехали более 500 спортсменов, в том числе из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской республик. Нижний Тагил представляли 7 бойцов из СПК «Первый».

По итогам поединков второе место в своих группах заняли тагильчане — Тестоедова Анастасия, Дорохин Сергей, Глухова Ксения. Бронзу взяли Сальников Степан и Базыль Вероника.

Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре бояТагильчане провели по четыре боя
Тагильчане провели по четыре боя
Фото: Дмитрий Костенников
Ребята провели по четыре боя. Конкуренция очень большая, — рассказал редакции TagilCity.ru депутат Дмитрий Костенников, директор СПК «Первый».

Всероссийский турнир по универсальному бою является мастерским. Победители состязания проходят на Чемпионат и Первенство России.

Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
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