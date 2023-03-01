Тагильчане взяли призовые места на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
На соревнования приехали более 500 спортсменов, в том числе из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской республик. Нижний Тагил представляли 7 бойцов из СПК «Первый».
По итогам поединков второе место в своих группах заняли тагильчане — Тестоедова Анастасия, Дорохин Сергей, Глухова Ксения. Бронзу взяли Сальников Степан и Базыль Вероника.
Ребята провели по четыре боя. Конкуренция очень большая, — рассказал редакции TagilCity.ru депутат Дмитрий Костенников, директор СПК «Первый».
Всероссийский турнир по универсальному бою является мастерским. Победители состязания проходят на Чемпионат и Первенство России.