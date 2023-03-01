У мэра, чиновников и депутатов в Екатеринбурге поднимутся зарплаты

У Алексея Орлова оклад составляет 63,9 тысячи рублей. Также ему выплачивается ежемесячное поощрение, есть надбавки за работу с секретными материалами, а также единовременная выплата при уходе в отпуск (127,8 тысячи рублей). Депутаты предлагают увеличить последнее до 217,3 тысячи. Данные средства закладываются в бюджет и, соответственно, будут увеличены с 2,8 до 3,1 миллиона рублей.