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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:18

У мэра, чиновников и депутатов в Екатеринбурге поднимутся зарплаты

1 марта 2023, 05:17
Фото: 1MI
У главы Екатеринбурга Алексея Орлова, чиновников и его администрации, а также у спикера думы Игоря Володина, его заместителя Виктора Тестова и депутата Иры Овчинниковой (лидера фракции в думе) поднимутся зарплаты.

Данный проект уже размещен на сайте городской думы. Он будет рассмотрен в ближайшее время.

У Алексея Орлова оклад составляет 63,9 тысячи рублей. Также ему выплачивается ежемесячное поощрение, есть надбавки за работу с секретными материалами, а также единовременная выплата при уходе в отпуск (127,8 тысячи рублей). Депутаты предлагают увеличить последнее до 217,3 тысячи. Данные средства закладываются в бюджет и, соответственно, будут увеличены с 2,8 до 3,1 миллиона рублей.

Также складывается зарплата у Володина, Тестова и Овчинниковой. Предлагается у Володина поощрение повысить со 149,5 тысячи рублей до 170,2 тысячи, Тестова — со 113,9 тысячи рублей до 128,9 тысячи, Овчинниковой — с 87,4 тысячи рублей до 100,8 тысячи. Также вырастут поощрения у председателя Счетной палаты Александра Гетманчука, его заместителя и аудиторов.

Порядок формирования зарплат в последний раз менялся в конце 2021 года. Их платили по тому же принципу, что и первым лицам региона. Считается, что это привело к повышению зарплат.

#Ирина Кирилова#Зарплата#Чиновник#Депутат#Экономика#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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