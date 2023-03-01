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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Екатеринбурге «Гринвич» отсудил 200 тысяч рублей у магазина детской одежды

1 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI
У детского магазина ТРЦ «Гринвич» из Екатеринбурга сумел отсудить более 200 тысяч рублей.

Управляющая компания «Итс-групп» добилась выплаты 215,8 тысяч рублей у магазина детской одежды Stilnyashka. Ранее он был открыт в ТРЦ «Гринвич», пишет «Коммерсант».

 Исковое заявление было подано УК ТРЦ к ООО «Фешн Продакшн» в конце 2022 года. 22 февраля 2023 года суд вынес решение.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, договор между магазином и ТЦ завершился осенью прошлого года, но фактически, магазин отдал помещение на несколько дней позже. К тому же за бутиком числилась некоторая задолженность. Помимо этого, «Гринвич» насчитал им пени.

Суд встал на сторону ТРЦ и полностью удовлетворил иск.

Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» пытается отсудить 47 млн рублей с Uniqlo
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#Елена Озерова#Екатеринбург#ТРЦ#Иск#Бутик#Магазин#Одежда#Деньги#Исксуд#Происшествия#Новости УрФО
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