В Екатеринбурге «Гринвич» отсудил 200 тысяч рублей у магазина детской одежды

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Управляющая компания «Итс-групп» добилась выплаты 215,8 тысяч рублей у магазина детской одежды Stilnyashka. Ранее он был открыт в ТРЦ «Гринвич», пишет «Коммерсант».
Исковое заявление было подано УК ТРЦ к ООО «Фешн Продакшн» в конце 2022 года. 22 февраля 2023 года суд вынес решение.
Согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, договор между магазином и ТЦ завершился осенью прошлого года, но фактически, магазин отдал помещение на несколько дней позже. К тому же за бутиком числилась некоторая задолженность. Помимо этого, «Гринвич» насчитал им пени.
Суд встал на сторону ТРЦ и полностью удовлетворил иск.