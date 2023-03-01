В Екатеринбурге «Гринвич» отсудил 200 тысяч рублей у магазина детской одежды

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, договор между магазином и ТЦ завершился осенью прошлого года, но фактически, магазин отдал помещение на несколько дней позже. К тому же за бутиком числилась некоторая задолженность. Помимо этого, «Гринвич» насчитал им пени.