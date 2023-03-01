В Москве вручили премии политтехнологам – лауреатам премии им. Воротникова

В номинации за лучшую кампанию в интернете победителями объявлены Илья Щеголихин и Екатерина Голубенко, авторы проекта «Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехова, Иркутская область, 2022 г.)». Спецприз отправился к Виктору Фрадкину с работой «Массовая персонализация. Избирательная кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области».