В Москве вручили премии политтехнологам – лауреатам премии им. Воротникова

Posted Сегодня, 21:08
Published Сегодня, 21:08
Modified Сегодня, 21:10
Updated Сегодня, 21:10
Премию за лучший политический антикризис в этом году присудили Илье Вихреву, информирует gorod55.ru. Он представил программу «Выборы депутатов городского Совета депутатов Горно-Алтайска».
В номинации за лучшую кампанию в интернете победителями объявлены Илья Щеголихин и Екатерина Голубенко, авторы проекта «Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехова, Иркутская область, 2022 г.)». Спецприз отправился к Виктору Фрадкину с работой «Массовая персонализация. Избирательная кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области».
Жюри премии возглавил Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью. В состав экспертного совета также ввели обладателей премии Воротникова за 2021 год.
Юрий Воротников (1976 - 2021) – известный российский политконсультант, соавтор культовой книги «Десять шагов по вертикали», второй председатель комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), ведущий политтехнолог успешной избирательной кампании партии «Новые люди» на выборах в Госдуму.
Премию имени Воротникова учредили друзья и партнеры Юрия из компании «Минченко консалтинг» (на рынке политических технологий с 1993 года) в целях поддержки молодых дарований, работающих в сфере политических технологий.
В этом году премию вручали во второй раз. Также в сентябре ежегодно проводится научно-практическая конференция памяти Юрия Воротникова «Будущее политических технологий» (совместный проект «Минченко консалтинг», РАСО и ИМИ МГИМО).