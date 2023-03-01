В Нижнем Тагиле сосед избил мужчину из-за замечания

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
По словам пострадавшего Дмитрия, в больнице с побоями он провел больше недели, а в это время в его квартире разбили окна, сообщает телекомпания ОТВ.
Дмитрий – инвалид второй группы. С шумами, раздающимися из квартиры соседа, он сталкивался и ранее. Замечания он делал и в прошлом. Сначала его игнорировали, а потом побили.
Также, по словам Дмитрия, после избиения, к нему не пришел никто из полицейских. Тогда он пошел в отделение и написал заявление на обидчиков, но ему отказали в возбуждении уголовного дела.
В полиции отметили, что проверка пока была проведена не полностью. Известно, что после разбитого окна Дмитрий обратился еще и в прокуратуру. Он хочет добиться от обидчиков денег за разбитое окно.