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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В Нижнем Тагиле сосед избил мужчину из-за замечания

1 марта 2023, 08:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина сделал замечание своему соседу из-за громкой музыки, после чего оказался избит и попал в больницу.

По словам пострадавшего Дмитрия, в больнице с побоями он провел больше недели, а в это время в его квартире разбили окна, сообщает телекомпания ОТВ.

Дмитрий – инвалид второй группы. С шумами, раздающимися из квартиры соседа, он сталкивался и ранее. Замечания он делал и в прошлом. Сначала его игнорировали, а потом побили.

Также, по словам Дмитрия, после избиения, к нему не пришел никто из полицейских. Тогда он пошел в отделение и написал заявление на обидчиков, но ему отказали в возбуждении уголовного дела.

В полиции отметили, что проверка пока была проведена не полностью. Известно, что после разбитого окна Дмитрий обратился еще и в прокуратуру. Он хочет добиться от обидчиков денег за разбитое окно.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Нападение#Избиение#Сосед#Замечание#Жалоба#Музыка
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