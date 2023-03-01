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В Нижнем Тагиле становится больше ДТП по вине пьяных водителей

1 марта 2023, 05:15
Фото: TagilCity.ru
По итогам 12 месяцев 2022 года стало известно, что в Нижнем Тагиле растет количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. Об этом рассказал Александр Зверев, начальник муниципального ГИБДД во время заседания Городской думы 28 февраля.

В прошлом году Госавтоинспекция зафиксировала 184 аварии, в которых 17 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 8 человек, 23 получили травмы. Рост в сравнении с 2021 годом составил 13,33%.

ОГИБДД «Нижнетагильское» сообщает, что было еще 9 человек, которые отказались проходить освидетельствование — это на 70% больше, чем в 2021. В ДТП такого вида ранены 13 тагильчан.

Без внимания нельзя оставлять ДТП, совершенные в состоянии опьянения. Исходя из аварийности, становятся чаще дорожно-транспортных происшествий именно по их вине, — рассказал начальник нижнетагильской Госавтоинспекции Александр Зверев.
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Ранее глава ведомства говорил о том, что каждое 8 ДТП дорожно-транспортное происшествие случается по вине пьяных водителей.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Авария#Дороги#Дефекты дороги#Эксклюзив#Гордума#Нижнетагильская гордума#ДТП
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