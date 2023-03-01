В Нижнем Тагиле становится больше ДТП по вине пьяных водителей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В прошлом году Госавтоинспекция зафиксировала 184 аварии, в которых 17 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 8 человек, 23 получили травмы. Рост в сравнении с 2021 годом составил 13,33%.
ОГИБДД «Нижнетагильское» сообщает, что было еще 9 человек, которые отказались проходить освидетельствование — это на 70% больше, чем в 2021. В ДТП такого вида ранены 13 тагильчан.
Без внимания нельзя оставлять ДТП, совершенные в состоянии опьянения. Исходя из аварийности, становятся чаще дорожно-транспортных происшествий именно по их вине, — рассказал начальник нижнетагильской Госавтоинспекции Александр Зверев.
Ранее глава ведомства говорил о том, что каждое 8 ДТП дорожно-транспортное происшествие случается по вине пьяных водителей.