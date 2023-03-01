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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Восемь аварийных домов снесут в Нижнем Тагиле и пригороде за 5 млн рублей

1 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI
Пять миллионов рублей выделено на снос восьми аварийных домой в Нижнем Тагиле и поселке Чащино.

Заказчиком тендера выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы будут проводиться согласно постановлениям главы города Владислава Пинаева и проектной документации, которую разработало МБУ «Тагилгражданпроект».

Подрядчику необходимо демонтировать аварийное жилье по следующим адресам:

  • улица Продснаба, 19;
  • улица Рудничная, 14;
  • улица Проезжая, 10а;
  • улица Геологов, 35 и 39;
  • улица Дунайская, 2;
  • поселок Чащино (улица Болотная, 16; улица Таежная, 13).

Срок демонтажа зданий составит 90 дней с даты заключения договора. До начала проведения работ подрядчику необходимо установить сплошное ограждение территории и организовать там круглосуточную охрану. Также нужно укрыть зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, деревянными конструкциями.

В документации отмечается, что фундаменты и подземные части зданий можно удалять только после проведения мероприятий по защите действующих коммуникаций. После вывоза мусора место демонтажа необходимо засыпать грунтом и восстановить благоустройство. Территории после всего комплекса работ должны представлять собой безопасный и экологически чистый восстановленный ландшафт.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 марта 2023 года. Затем будет определен победитель аукциона.

Аварийный дом на Сухоложском поселке снесут в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Закупка#Дом#Снос#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Чащино
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