Восемь аварийных домов снесут в Нижнем Тагиле и пригороде за 5 млн рублей

В документации отмечается, что фундаменты и подземные части зданий можно удалять только после проведения мероприятий по защите действующих коммуникаций. После вывоза мусора место демонтажа необходимо засыпать грунтом и восстановить благоустройство. Территории после всего комплекса работ должны представлять собой безопасный и экологически чистый восстановленный ландшафт.