Восемь аварийных домов снесут в Нижнем Тагиле и пригороде за 5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Заказчиком тендера выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы будут проводиться согласно постановлениям главы города Владислава Пинаева и проектной документации, которую разработало МБУ «Тагилгражданпроект».
Подрядчику необходимо демонтировать аварийное жилье по следующим адресам:
Срок демонтажа зданий составит 90 дней с даты заключения договора. До начала проведения работ подрядчику необходимо установить сплошное ограждение территории и организовать там круглосуточную охрану. Также нужно укрыть зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, деревянными конструкциями.
В документации отмечается, что фундаменты и подземные части зданий можно удалять только после проведения мероприятий по защите действующих коммуникаций. После вывоза мусора место демонтажа необходимо засыпать грунтом и восстановить благоустройство. Территории после всего комплекса работ должны представлять собой безопасный и экологически чистый восстановленный ландшафт.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 марта 2023 года. Затем будет определен победитель аукциона.