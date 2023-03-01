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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Землетрясение в Турции обрушило спрос на жилье, но не цены

Сегодня, 15:15
Спрос на жилье в Турции снизился после недавнего землетрясения, зато цены сохранились на прежнем уровне. Продавцы предпочитают остановить продажи, но не уступать клиентам.

Как пишет News.ru со ссылкой на компанию по продаже зарубежной недвижимости Tranio, средняя стоимость покупки квартиры в Турции составляет 142 тысячи рублей. Пока этот показатель не меняется: ни в плане роста, ни в плане снижения. В других компаниях по продаже недвижимости в Турции также не отмечено влияния землетрясения на цены, в первую очередь, потому, что бедствие не коснулось регионов с наиболее востребованной недвижимостью.

При этом местные риэлторы признают падение рынка продаж, однако сохраняют уверенность, что оттока клиентов в другие страны ожидать не следует, ведь Турция — по-прежнему одно из немногих государств, предоставляющих гражданство за инвестиции. Однако, если в благополучных регионах Турции спрос на жилье медленно восстанавливается, то в пострадавших районах вернуть его не удастся, поскольку потенциальные клиенты переберутся в несейсмичные зоны. Впрочем, по мнению риэлторов, наибольший урон нанесен зданиям, возведенным до 1980-х годов, а дома, построенные с учетом современных требований безопасности, пользуются прежним спросом, причем, в первую очередь, со стороны местных жителей. Так что падения цен на Анталийском побережье ждать не стоит, поскольку их рассматривают как сейсмически более безопасные территории.

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