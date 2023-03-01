Землетрясение в Турции обрушило спрос на жилье, но не цены

При этом местные риэлторы признают падение рынка продаж, однако сохраняют уверенность, что оттока клиентов в другие страны ожидать не следует, ведь Турция — по-прежнему одно из немногих государств, предоставляющих гражданство за инвестиции. Однако, если в благополучных регионах Турции спрос на жилье медленно восстанавливается, то в пострадавших районах вернуть его не удастся, поскольку потенциальные клиенты переберутся в несейсмичные зоны. Впрочем, по мнению риэлторов, наибольший урон нанесен зданиям, возведенным до 1980-х годов, а дома, построенные с учетом современных требований безопасности, пользуются прежним спросом, причем, в первую очередь, со стороны местных жителей. Так что падения цен на Анталийском побережье ждать не стоит, поскольку их рассматривают как сейсмически более безопасные территории.