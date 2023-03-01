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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей

1 марта 2023, 08:32
Фото: 1MI
Свыше 20 миллиардов рублей задолжали жители Свердловской области кредиторам.

В рейтинге гражданских дел, которые рассматривали суды Свердловской области в прошлом году, в лидерах находятся споры о взыскании сумм по договорам займа и кредитам. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Число таких дел по сравнению с 2021 годом выросло на четверть и составило 420 тысяч. Иски кредиторов были удовлетворены на сумму более 20 миллиардов 928 миллионов рублей.

Отмечается, что в сравнении с 2021-м годом сумма, подлежащая взысканию, уменьшилась на 5 миллиардов рублей.

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#Елена Озерова#Кредиторы#Деньги#Долги#Жители#Банки#Эко#Экономика#Новости УрФО
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