Жители Свердловской области задолжали кредиторам более 20 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В рейтинге гражданских дел, которые рассматривали суды Свердловской области в прошлом году, в лидерах находятся споры о взыскании сумм по договорам займа и кредитам. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
Число таких дел по сравнению с 2021 годом выросло на четверть и составило 420 тысяч. Иски кредиторов были удовлетворены на сумму более 20 миллиардов 928 миллионов рублей.
Отмечается, что в сравнении с 2021-м годом сумма, подлежащая взысканию, уменьшилась на 5 миллиардов рублей.