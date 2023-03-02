19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена

Андрей стал одним из 101 военнослужащих, которые были освобождены из плена и возвратились в Россию в середине февраля. Родственники разыскивали его с августа 2022 года. Именно тогда он ушел служить по контракту после прохождения срочной службы и перестал выходить на связь. Родные писали запросы в военкоматы, но нигде не могли найти о нем информацию.