19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Андрей стал одним из 101 военнослужащих, которые были освобождены из плена и возвратились в Россию в середине февраля. Родственники разыскивали его с августа 2022 года. Именно тогда он ушел служить по контракту после прохождения срочной службы и перестал выходить на связь. Родные писали запросы в военкоматы, но нигде не могли найти о нем информацию.
Редакция TagilCity.ru также направила официальный запрос о местонахождении Андрея главному военкому Нижнего Тагила Александру Вострилову, однако ответа не поступило. 1 марта журналист дозвонился до него и военком записал данные Андрея, посоветовав родственникам приехать к нему на прием с заявлением. На следующий день утром им поступил звонок.
Сегодня позвонили с военкомата и попросили, чтобы мы вам сообщили о том, что Андрей нашелся. Он все это время был в плену. Сейчас все хорошо, он уже в России. Спасибо вам за добросовестное отношение к своей работе, — написал в редакцию дядя военнослужащего Денис.
Он пояснил, что 16-го февраля 2023 года россиян обменяли, а 17-го числа они были уже в Москве. В плену племянник находился с начала сентября прошлого года.
Возможно приедет домой в отпуск. Контракт у него заканчивается в августе. Знакомые Андрея увидели его по новостям и рассказали бабушке. А потом он нам и сам позвонил, когда уже был в Москве, — рассказал тагильчанин.
Сейчас Андрей находится в госпитале в Москве, там ему оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.