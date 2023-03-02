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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена

2 марта 2023, 14:09
Фото: 1MI
19-летний военнослужащий из Нижнего Тагила, который перестал выходить на связь с родственниками в августе 2022 года, оказался в украинском плену и был освобожден.

Андрей стал одним из 101 военнослужащих, которые были освобождены из плена и возвратились в Россию в середине февраля. Родственники разыскивали его с августа 2022 года. Именно тогда он ушел служить по контракту после прохождения срочной службы и перестал выходить на связь. Родные писали запросы в военкоматы, но нигде не могли найти о нем информацию.

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Редакция TagilCity.ru также направила официальный запрос о местонахождении Андрея главному военкому Нижнего Тагила Александру Вострилову, однако ответа не поступило. 1 марта журналист дозвонился до него и военком записал данные Андрея, посоветовав родственникам приехать к нему на прием с заявлением. На следующий день утром им поступил звонок.

Сегодня позвонили с военкомата и попросили, чтобы мы вам сообщили о том, что Андрей нашелся. Он все это время был в плену. Сейчас все хорошо, он уже в России. Спасибо вам за добросовестное отношение к своей работе, — написал в редакцию дядя военнослужащего Денис.

Он пояснил, что 16-го февраля 2023 года россиян обменяли, а 17-го числа они были уже в Москве. В плену племянник находился с начала сентября прошлого года.

Возможно приедет домой в отпуск. Контракт у него заканчивается в августе. Знакомые Андрея увидели его по новостям и рассказали бабушке. А потом он нам и сам позвонил, когда уже был в Москве, — рассказал тагильчанин.

Сейчас Андрей находится в госпитале в Москве, там ему оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Фото: Скриншот выпуска новостей канала "Россия 24"
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