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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:34

8 миллиардов долгов за коммуналку и капремонт списали с жителей Свердловской области

2 марта 2023, 10:31
Фото: 1MI
Стало известно, сколько долгов накопили жители Свердловской области за платежи по коммунальным услугам и капитальный ремонт в 2022 году. Судебные приставы в муниципальных и мировых судах списали более 8 миллиардов 228 миллионов рублей.

Судебные споры строились вокруг дел о платежах за жилплощадь, потребительские услуги (теплоснабжение, электричество) и других. Областной суд Свердловской области сообщает, что несмотря на размеры итоговой цифры, тенденция стремится к снижению.

Так, в 2021 году было списано более 9,5 миллиарда рублей. На такую сумму судьи удовлетворили поступившие к ним иски по задолженностям.

Жителя Екатеринбурга лишили иномарки из-за долгов по коммуналке
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Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга лишился личного автомобиля из-за долгов по коммуналке. На его имущество наложили арест. Свердловчанин накопил приблизительно полмиллиона задолженностей.

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#Долг#Суд#Коммунальные платежи#Деньги#Экономика#Свердловская область#Анна Варнакина
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