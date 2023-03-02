8 миллиардов долгов за коммуналку и капремонт списали с жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Судебные споры строились вокруг дел о платежах за жилплощадь, потребительские услуги (теплоснабжение, электричество) и других. Областной суд Свердловской области сообщает, что несмотря на размеры итоговой цифры, тенденция стремится к снижению.
Так, в 2021 году было списано более 9,5 миллиарда рублей. На такую сумму судьи удовлетворили поступившие к ним иски по задолженностям.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга лишился личного автомобиля из-за долгов по коммуналке. На его имущество наложили арест. Свердловчанин накопил приблизительно полмиллиона задолженностей.