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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Автобус опрокинулся после ДТП с фурой на Пермском тракте

2 марта 2023, 09:36
Фото: 1MI
На Пермском тракте после ДТП опрокинулся микроавтобус. Он столкнулся с фурой.

Авария произошла утром на 238-м километре автотрассы. Водитель автобуса столкнулся с фурой и улетел в кювет, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Предварительно известно, что автобус двигался в сторону Перми, желая обогнать КАМАЗ он не учел боковой интервал и столкнулся с ним, после чего упал на бок.

Микроавтобус перевозил коробки. Они оказались рассыпанными по дорожному полотну. Никто из людей не пострадал.

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#ДТП#Авария#Столкновение#Микроавтобус#Автобус#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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