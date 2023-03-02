Автобус опрокинулся после ДТП с фурой на Пермском тракте

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Авария произошла утром на 238-м километре автотрассы. Водитель автобуса столкнулся с фурой и улетел в кювет, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Предварительно известно, что автобус двигался в сторону Перми, желая обогнать КАМАЗ он не учел боковой интервал и столкнулся с ним, после чего упал на бок.
Микроавтобус перевозил коробки. Они оказались рассыпанными по дорожному полотну. Никто из людей не пострадал.