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Posted Сегодня, 18:58

Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Бизнес предлагает ряд спецпрограмм для поддержки пенсионеров

2 марта 2023, 18:58
Фото: 1MI
Коммерческие организации России разрабатывают программы и проводят акции, которые помогают пенсионерам сэкономить на самых необходимых для жизни категориях товаров.

Например, уже многие крупные банки запустили специальные программы для пенсионеров — с возвратом части средств, потраченных на лекарства или продукты, пишет eg.ru.

Льготные спецпрограммы банков с кешбэком, который можно потратить на продукты питания и медикаменты, не только помогают сэкономить, но и приучают пенсионеров пользоваться банковскими картами.

Со своей стороны, российские торговые сети проводят для пожилых различные акции, предлагают льготные условия. К примеру, пенсионеры могут значительно сэкономить в магазинах сети «Пятёрочка». Им достаточно предъявить при расчете за покупки пенсионное удостоверение в определенные дни недели, когда для пенсионеров действуют скидки. А воспользовавшись картой «Мир» при оплате, эту скидку можно увеличить.

То, что сегодня такие коммерческие организации, как банки и супермаркеты, создают и внедряют в работу программы лояльности для социальных категорий населения, говорит об их возрастающем уровне гражданской ответственности.

Глава департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента ТС «Пятёрочка» Алена Семичастнова отмечает, что одним из основных факторов выбора магазина сегодня стала возможность сэкономить. Поэтому торговая сеть рада предложить дополнительную скидку гражданам, наиболее чувствительным к цене.

«‎Мы хотим, чтобы пожилые люди могли еще больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что новая акция поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории — продукты питания»‎, — подчеркнула Елена Лазарева директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».

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