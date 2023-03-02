Бизнес предлагает ряд спецпрограмм для поддержки пенсионеров

Со своей стороны, российские торговые сети проводят для пожилых различные акции, предлагают льготные условия. К примеру, пенсионеры могут значительно сэкономить в магазинах сети «Пятёрочка». Им достаточно предъявить при расчете за покупки пенсионное удостоверение в определенные дни недели, когда для пенсионеров действуют скидки. А воспользовавшись картой «Мир» при оплате, эту скидку можно увеличить.