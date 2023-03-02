Бизнес предлагает ряд спецпрограмм для поддержки пенсионеров

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Например, уже многие крупные банки запустили специальные программы для пенсионеров — с возвратом части средств, потраченных на лекарства или продукты, пишет eg.ru.
Льготные спецпрограммы банков с кешбэком, который можно потратить на продукты питания и медикаменты, не только помогают сэкономить, но и приучают пенсионеров пользоваться банковскими картами.
Со своей стороны, российские торговые сети проводят для пожилых различные акции, предлагают льготные условия. К примеру, пенсионеры могут значительно сэкономить в магазинах сети «Пятёрочка». Им достаточно предъявить при расчете за покупки пенсионное удостоверение в определенные дни недели, когда для пенсионеров действуют скидки. А воспользовавшись картой «Мир» при оплате, эту скидку можно увеличить.
То, что сегодня такие коммерческие организации, как банки и супермаркеты, создают и внедряют в работу программы лояльности для социальных категорий населения, говорит об их возрастающем уровне гражданской ответственности.
Глава департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента ТС «Пятёрочка» Алена Семичастнова отмечает, что одним из основных факторов выбора магазина сегодня стала возможность сэкономить. Поэтому торговая сеть рада предложить дополнительную скидку гражданам, наиболее чувствительным к цене.
«Мы хотим, чтобы пожилые люди могли еще больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что новая акция поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории — продукты питания», — подчеркнула Елена Лазарева директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».