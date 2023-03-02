Для некоторых свердловчан отменена обязательная вакцинация от COVID-19

Документ отменили в связи с достижением поставленных целей. Правило было введено в октябре 2021 года для недопущения распространения опасной инфекции.



О том, что постановление отменено, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. За время действия документа было вакцинировано 97,54% взрослого населения региона (всего населения региона – 76,3%).