TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Для некоторых свердловчан отменена обязательная вакцинация от COVID-19

2 марта 2023, 11:40
Фото: 1MI
В Свердловской области отменено постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан.

Документ отменили в связи с достижением поставленных целей. Правило было введено в октябре 2021 года для недопущения распространения опасной инфекции.

О том, что постановление отменено, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. За время действия документа было вакцинировано 97,54% взрослого населения региона (всего населения региона – 76,3%).

Санитарные врачи утверждают, что благодаря этому за январь 2023 года показатель заболеваемости COVID-19 составил 153,7 на 100 тысяч населения (6424 случаев), это в 5,2 раза ниже уровня января прошлого года.

Обязательная вакцинация животных объявлена в двух районах Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Через три дня после вакцинации скончалась 25-летняя жительница ЕкатеринбургаВ Нижний Тагил поступили первые насадки для назальной COVID-вакцинации
#Елена Озерова#Свердловская область#Вакцинация#Коронавирус#Прививки#Здоровье#Новости УрФО
Подпишитесь
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
Вчера, 08:16
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
28 февраля 09:15
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1
28 февраля 11:32
Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила
Вчера, 09:15
Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
Вчера, 11:02
Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным
28 февраля 11:51