Должникам за электричество в Нижнем Тагиле ограничат получение кредитов

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Коснется мера жителей Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа, которым электроэнергию поставляет Нижнетагильская энергосбытовая компания.
Известно, что на период к 1 марта физлица и компании накопили долгов перед ресурсниками на 262,5 млн рублей. Уточняется, что некоторые из них не платят по счетам месяцами или годами.
Есть клиенты, задолжавшие компании по несколько сотен тысяч рублей. Иные меры воздействия на них принесли минимальные результаты, такие неплательщики укрывают имущество, не пользуются банковскими счетами или скрывают доходы, - рассказали в НТЭСК.
Информацию о должниках в компании намерены передавать в «Кредитное бюро «Русский Стандарт». Такая возможность у них есть с 2014 года.
В настоящий момент рекордсменом по неплатежам стал житель Черноисточинска. Владелец дома должен по исполнительным производствам более 400 тысяч рублей. Он скрывает свое имущество, в том числе машину. Есть и другие должники с большими долгами исчисляемыми суммами от 100 до 200 тысяч рублей.