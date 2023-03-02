Должникам за электричество в Нижнем Тагиле ограничат получение кредитов

В настоящий момент рекордсменом по неплатежам стал житель Черноисточинска. Владелец дома должен по исполнительным производствам более 400 тысяч рублей. Он скрывает свое имущество, в том числе машину. Есть и другие должники с большими долгами исчисляемыми суммами от 100 до 200 тысяч рублей.