Достаток должен стать нормой. Новые люди в Екатеринбурге покажут, как этого достичь

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Старт региональной кампании дал 1 марта лидер партии Алексей Нечаев. Новые люди будут строить свою программу вокруг «Русской мечты»: если вкратце, это максимальная свобода самореализации и возможности для достойного заработка.
«У нас любят говорить, что нужна государственная идеология, что народ не знает, чего хочет. Это не так. Люди давно всё сформулировали. Мы называем это Русской мечтой. Главное для нашего человека — свобода и интерес. Когда за инициативу не бьют по затылку. Если люди делают по-своему, то они сворачивают горы. Люди хотят успеха и уважения, чтобы власть с ними считалась», — рассказал Нечаев.
Партия делает ставку на людей дела, известных в Екатеринбурге по общественным и предпринимательским проектам. Кандидатов представят в самое ближайшее время — после утверждения на региональной конференции.
«Наши сторонники и кандидаты — герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель — создать для них новые возможности», — отметил Алексей Нечаев.
Чего не стоит ждать от Новых людей, так это несбыточных обещаний и популизма, подчеркивает лидер партии. Все кандидаты должны разделять несколько основных принципов: сосредоточиться на местной повестке, а не международных делах, критику всегда сопровождать конкретными предложениями по решению проблем. Тех, кто попытается писать жалобы и доносы на конкурентов, просто снимут с гонки. По словам Нечаева, на прошлых выборах один такой случай уже был.
Особое внимание партия уделяет созданию условий для молодёжи, поддержке региональной промышленности и развитию предпринимательства. Если отдавать госконтракты местным компаниям, а не в соседние регионы, больше денег останется в области. А это новые школы и детские сады, надбавки социальным категориям граждан и ровные дороги. Всё это поможет удержать людей на малой родине и откроет перед нашим регионом новые возможности.
«Партия в России — это не только законотворчество или выборы, не только представительство своих избирателей и поддержка своих сторонников. Это обустройство лучшей жизни в своей стране, городе и дворе», — добавил Алексей Нечаев.