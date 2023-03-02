Достаток должен стать нормой. Новые люди в Екатеринбурге покажут, как этого достичь

Чего не стоит ждать от Новых людей, так это несбыточных обещаний и популизма, подчеркивает лидер партии. Все кандидаты должны разделять несколько основных принципов: сосредоточиться на местной повестке, а не международных делах, критику всегда сопровождать конкретными предложениями по решению проблем. Тех, кто попытается писать жалобы и доносы на конкурентов, просто снимут с гонки. По словам Нечаева, на прошлых выборах один такой случай уже был.