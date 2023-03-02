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«Движение первых» создается в школах Нижнего Тагила

2 марта 2023, 04:15
Фото: TagilCity.ru
Представители 10 школ, гимназии № 18 и Лицея в Нижнем Тагиле провели церемонию и подписали заявки на вступление в «Движение первых» — первичную организацию нового федерального движения молодежи.

В мероприятии приняли участие более 70 ребят, обучающихся в школе № 18. Перед ними с поздравлениями выступил замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Он пожелал детям успехов от имени мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Также выступал директор учебного заведения Игорь Юрлов. По видео к школьникам обратился глава «Движения первых» Григорий Гуров.

Взрослые рассказали об исторической важности события, а также пожелали ребятам найти пути воплощения в жизнь талантов. Они отметили, что сплоченность и движение к единой цели помогут добиться желаемых результатов.

Только от вас зависит, каким будет наш родной город и наша страна в будущем! — подытожил Валерий Суров.
Валерий СуровВалерий Суров
Игорь ЮрловИгорь Юрлов
Валерий Суров
Фото: администрация Нижнего Тагила

Под крышей 18-й школы объединились под новым, единым названием представители сразу нескольких общественных движений: «Орлят России», «Юнармии» и других, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Напомним, что в Свердловской области появится не меньше 1000 ячеек президентского движения. Их откроют до конца 2023 года.

Тысячи отделений президентского «Движения первых» появятся в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#Школа#Общественное движение#Город#Валерий Суров#Владислав Пинаев
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