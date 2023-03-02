«Движение первых» создается в школах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В мероприятии приняли участие более 70 ребят, обучающихся в школе № 18. Перед ними с поздравлениями выступил замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Он пожелал детям успехов от имени мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Также выступал директор учебного заведения Игорь Юрлов. По видео к школьникам обратился глава «Движения первых» Григорий Гуров.
Взрослые рассказали об исторической важности события, а также пожелали ребятам найти пути воплощения в жизнь талантов. Они отметили, что сплоченность и движение к единой цели помогут добиться желаемых результатов.
Только от вас зависит, каким будет наш родной город и наша страна в будущем! — подытожил Валерий Суров.
Под крышей 18-й школы объединились под новым, единым названием представители сразу нескольких общественных движений: «Орлят России», «Юнармии» и других, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Напомним, что в Свердловской области появится не меньше 1000 ячеек президентского движения. Их откроют до конца 2023 года.