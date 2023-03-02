«Движение первых» создается в школах Нижнего Тагила

В мероприятии приняли участие более 70 ребят, обучающихся в школе № 18. Перед ними с поздравлениями выступил замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Он пожелал детям успехов от имени мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Также выступал директор учебного заведения Игорь Юрлов. По видео к школьникам обратился глава «Движения первых» Григорий Гуров.