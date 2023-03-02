Экс-президент Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Известно, что Медведев намерен посетить с визитом Белоярскую атомную электростанцию. Туда должен приехать губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, пишет Е1.
Представителей СМИ на встречу с Дмитрием Медведевым не пустят. Сперва они прошли аккредитацию, но после мероприятия были отменены.
За последний год Медведев приезжает на Урал уже во второй раз. Ранее, октябре 2022-го, он приезжал на Уралвагонзавод в Нижний Тагил.