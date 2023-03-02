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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Экс-президент Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург

2 марта 2023, 11:13
Фото: 1MI
В Екатеринбург прибыл бывший президент РФ, а ныне замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Кольцово приземлился специальный борт.

Известно, что Медведев намерен посетить с визитом Белоярскую атомную электростанцию. Туда должен приехать губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, пишет Е1.

Представителей СМИ на встречу с Дмитрием Медведевым не пустят. Сперва они прошли аккредитацию, но после мероприятия были отменены.

За последний год Медведев приезжает на Урал уже во второй раз.  Ранее, октябре 2022-го, он приезжал на Уралвагонзавод в Нижний Тагил.

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#Екатеринбург#Визит#Совбез#Дмитрий Медведев#Кольцово#Новости УрФО#Елена Озерова
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