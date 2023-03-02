Горячая линия по коммунальным перерасчетам запущена в Нижнем Тагиле

Заработала горячая линия по перерасчетам за ЖКУ. Воспользоваться ей могут жители многоквартирных домов, проживающие в Свердловской области (в том числе в Нижнем Тагиле). Работать и отвечать на вопросы населения сотрудники уральского Госжилстройнадзора будут на протяжении всей рабочей недели.