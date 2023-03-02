Горячая линия по коммунальным перерасчетам запущена в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Эксперты будут разъяснять обращения свердловчан о перерасчете платежек по следующему графику:
Горячая линия проводится в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00, — сообщает Департамент ГЖиСН Свердловской области в telegram-канале.
Для жителей Нижнего Тагила и других муниципалитетов Горнозаводского управленческого надзора доступен следующий номер телефона: 8-34 353-8-52-30.