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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Горячая линия по коммунальным перерасчетам запущена в Нижнем Тагиле

2 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI
Заработала горячая линия по перерасчетам за ЖКУ. Воспользоваться ей могут жители многоквартирных домов, проживающие в Свердловской области (в том числе в Нижнем Тагиле). Работать и отвечать на вопросы населения сотрудники уральского Госжилстройнадзора будут на протяжении всей рабочей недели.

Эксперты будут разъяснять обращения свердловчан о перерасчете платежек по следующему графику:

Горячая линия проводится в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00, — сообщает Департамент ГЖиСН Свердловской области в telegram-канале.

Для жителей Нижнего Тагила и других муниципалитетов Горнозаводского управленческого надзора доступен следующий номер телефона: 8-34 353-8-52-30.

Госжилнадзор в Свердловской области проконтролирует размер начислений за ЖКУ
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#ЖКХ#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Горячая линия#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Анна Варнакина
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