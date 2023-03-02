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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Горячую воду и отопление отключат в сотне домов Екатеринбурга

2 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
Более ста домов в Екатеринбурге временно останутся без горячей воды и отопления. Ресурсы у жителей будут отсутствовать один день.

«ЭнергосбыТ Плюс» разослала управляющим компаниям информацию о том, что 6 марта в Пионерском запланированы данные отключения. Ожидать их стоит с 6 часов утра до 00.00.

Энергетики попросили потребителей отключить запорную арматуру в узлах управления зданий. Управляющим компаниям выделить на эти цели средства.

Под отключения попадают 134 здания на улицах Смазчиков, Уральской, Пионеров, Солнечной, Тобольской, Уральской и Советской, из них 103 дома – жилые и многоквартирные.

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#Отключения#Отопление#Горячая вода#Авария#Новости УрФО#Екатеринбург#Елена Озерова
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