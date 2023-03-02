Горячую воду и отопление отключат в сотне домов Екатеринбурга

Более ста домов в Екатеринбурге временно останутся без горячей воды и отопления. Ресурсы у жителей будут отсутствовать один день.

«ЭнергосбыТ Плюс» разослала управляющим компаниям информацию о том, что 6 марта в Пионерском запланированы данные отключения. Ожидать их стоит с 6 часов утра до 00.00. Энергетики попросили потребителей отключить запорную арматуру в узлах управления зданий. Управляющим компаниям выделить на эти цели средства. Под отключения попадают 134 здания на улицах Смазчиков, Уральской, Пионеров, Солнечной, Тобольской, Уральской и Советской, из них 103 дома – жилые и многоквартирные. Из-за аномальных морозов в Приморском крае запретили плановые отключения света Узнать подробнее