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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Иномарка на остановке: два автомобиля столкнулись у НТГСПИ в Нижнем Тагиле

2 марта 2023, 11:08
Фото: TagilCity.ru

Два автомобиля столкнулись у НТГСПИ в Нижнем Тагиле

Утром 1 марта на остановке НТГСПИ в Нижнем Тагиле произошло ДТП. О подробностях TagilCity.ru рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

63-летний водитель за рулем Geely ехал по улице Красногвардейская со стороны Южного подъезда к Нижнем Тагилу в сторону улицы Осипенко. В 8:00 у дома №57 он столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем отечественного авто находился 19-летний водитель.

Из-за столкновения травму получил водитель ВАЗ-2114. Медики диагностировали ему ушиб колена, после оказания помощи отпустили домой.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, — констатировали в отделении пропаганды ГИБДД.

Очевидцы аварии поделились видео с места ДТП. Тагильчанка Дарья рассказала, что кадры были сделаны в 8:37 утра. Судя по записи, Geely в результате столкновения вылетела к остановке. Пострадавших в этой аварии пешеходов нет.

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#Юлия Степанова#Свердловская область#Нижний Тагил#Авария#Полиция#ДТП#НТГСПИ#Происшествия#Транспорт#Эксклюзив
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