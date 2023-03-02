Иномарка на остановке: два автомобиля столкнулись у НТГСПИ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
63-летний водитель за рулем Geely ехал по улице Красногвардейская со стороны Южного подъезда к Нижнем Тагилу в сторону улицы Осипенко. В 8:00 у дома №57 он столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем отечественного авто находился 19-летний водитель.
Из-за столкновения травму получил водитель ВАЗ-2114. Медики диагностировали ему ушиб колена, после оказания помощи отпустили домой.
В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, — констатировали в отделении пропаганды ГИБДД.
Очевидцы аварии поделились видео с места ДТП. Тагильчанка Дарья рассказала, что кадры были сделаны в 8:37 утра. Судя по записи, Geely в результате столкновения вылетела к остановке. Пострадавших в этой аварии пешеходов нет.