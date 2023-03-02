Иномарка на остановке: два автомобиля столкнулись у НТГСПИ в Нижнем Тагиле

63-летний водитель за рулем Geely ехал по улице Красногвардейская со стороны Южного подъезда к Нижнем Тагилу в сторону улицы Осипенко. В 8:00 у дома №57 он столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем отечественного авто находился 19-летний водитель.