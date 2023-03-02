Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Вот уже из года в год порядок призыва в Нижнем Тагиле, как и в других городах России, остается неизменным. В марте призывники начинают получать первые повестки. Военное руководство города рекомендует адресатам обязательно подписать извещение и явиться в военный комиссариат.
В противном случае призывник подпадает под наказание административного кодекса, что в лучшем случае грозит штрафом от 500 до 3 тысяч рублей, в худшем — уголовное преследование по статье 328 УК РФ, подразумевающей наказание за уклонение от военной службы без законных оснований.
Если же у призывника есть легальные основания получить освобождение или отсрочку от службы в армии, то тем более стоит прийти в военкомат и получить официальное заключение призывной комиссии.
Медкомиссии начнут свою работу уже в середине апреля, по итогам осмотров будут вынесены решения относительно годности призывников к военной службе. Затем будет назначена дата отправки на Свердловский областной сборный пункт. Там будет принято решение о распределении новобранцев по местам службы. Как правило, ребята из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проходят службу во всех видах и родах войск Российской Федерации, в том числе и в Президентском полку.
Нынешний призыв проходит накануне большого реформирования ВС РФ, поэтому возникает много вопросов. Собрали наиболее актуальные.
Призыв проходит два раза в год. Весенняя кампания чуть дольше осенней и длится три с половиной месяца — с 1 апреля по 15 июля. Осенью призыв укладывается в рамки трех месяцев — с 1 октября по 31 декабря. Но 2022 год, когда кампания началась в ноябре, стал исключением по причине проведения частичной мобилизации в рамках специальной военной операции на Украине.
Пока неизвестно, сколько новобранцев из Нижнего Тагила будет призвано в рамках весеннего призыва-2023. В прошлый весенний призыв в армию отправилось 250 призывников. А осенью прошлого года на службу проводили 245 молодых тагильчан. Ожидается, что и в этот раз будет отправлено около 250 солдат-срочников.
Призывником в России считается гражданин с 18 лет до 27 лет. Такие возрастные пределы прописаны в законе «О воинской обязанности и военной службе» (ФЗ-53). Однако не исключено, что они в скором времени могут измениться. По крайней мере, такое предложение на совещании с президентом Владимиром Путиным внес глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Руководитель оборонного ведомства предложил к рассмотрению возрастные пределы призыва с 21 до 30 лет.
Впрочем, пока все остается только на уровне предложений и обсуждений. Для того, чтобы изменить возрастной порог, необходимо внести поправки в закон. В Госдуме заявили, что пока законопроект о поправках не был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Министр обороны в ходе обсуждения планов о реформировании ВС РФ не упоминал об увеличении срока службы. Откуда же взялись упорные слухи о том, что призывники этого года будут служить дольше обычного? Как выяснилось, информация прозвучала в эфире подмосковного ТВ. Военком Дмитрова, Талдома и Дубны заявил, что с 2023 года призывники будут служить 1,5 года. Вскоре военный комиссар Московской области опроверг слова военкома, отметив, что срок срочной службы остается неизменным — 12 месяцев, как и сказано в законе.
Как правило, есть несколько видов причин, по которым гражданам призывного возраста положена отсрочка от службы в армии. Самая распространенная причина — учеба: студенты госвузов, учащиеся на очных отделениях получают отсрочку до завершения обучения.
По семейным обстоятельствам освобождаются многодетные отцы, опекуны несовершеннолетних родственников, пожилых родителей. По состоянию здоровья отсрочку получают призывники, не прошедшие медкомиссию. Также от службы в армии могут временно освободить некоторых госслужащих. Полный список граждан, которым положена отсрочка, можно узнать тут.
Такой вопрос поднимался еще в осенний призыв-2022, который прошел сразу после частичной мобилизации.
«Военнослужащие по призыву — срочники — не будут направляться для участия в специальной военной операции», — ответили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.