Медкомиссии начнут свою работу уже в середине апреля, по итогам осмотров будут вынесены решения относительно годности призывников к военной службе. Затем будет назначена дата отправки на Свердловский областной сборный пункт. Там будет принято решение о распределении новобранцев по местам службы. Как правило, ребята из Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проходят службу во всех видах и родах войск Российской Федерации, в том числе и в Президентском полку.