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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Лавров и Блинкен впервые пообщались лично после начала СВО

Сегодня, 16:10
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен кратко пообщались на встрече руководителей МИД стран “Большой двадцатки”.

Как пишет RTVI, это был первый российско-американский контакт на высоком уровне за последние месяцы.

По словам американских официальных лиц, стороны кратко побеседовали в кулуарах конференции “Большой двадцатки” в Нью-Дели. Разговор длился примерно десять минут. Один из американских чиновников сообщил, что Блинкен в ходе общения пытался донести до Лаврова три тезиса: США будут оказывать поддержку киевскому режиму до момента окончания конфликта; России следует пересмотреть свое решение о приостановке участия в ДСНВ; Москва должна выпустить на свободу гражданина США Пола Уилана.

О реакции Сергея Лаврова источник говорить отказался, но отметил, что у Блинкена “не сложилось впечатление, что в ближайшем будущем в линии поведения России произойдут какие-либо изменения”.



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