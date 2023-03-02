Лавров и Блинкен впервые пообщались лично после начала СВО

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Как пишет RTVI, это был первый российско-американский контакт на высоком уровне за последние месяцы.
По словам американских официальных лиц, стороны кратко побеседовали в кулуарах конференции “Большой двадцатки” в Нью-Дели. Разговор длился примерно десять минут. Один из американских чиновников сообщил, что Блинкен в ходе общения пытался донести до Лаврова три тезиса: США будут оказывать поддержку киевскому режиму до момента окончания конфликта; России следует пересмотреть свое решение о приостановке участия в ДСНВ; Москва должна выпустить на свободу гражданина США Пола Уилана.
О реакции Сергея Лаврова источник говорить отказался, но отметил, что у Блинкена “не сложилось впечатление, что в ближайшем будущем в линии поведения России произойдут какие-либо изменения”.