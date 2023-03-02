Лавров и Блинкен впервые пообщались лично после начала СВО

По словам американских официальных лиц, стороны кратко побеседовали в кулуарах конференции “Большой двадцатки” в Нью-Дели. Разговор длился примерно десять минут. Один из американских чиновников сообщил, что Блинкен в ходе общения пытался донести до Лаврова три тезиса: США будут оказывать поддержку киевскому режиму до момента окончания конфликта; России следует пересмотреть свое решение о приостановке участия в ДСНВ; Москва должна выпустить на свободу гражданина США Пола Уилана.