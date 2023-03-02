Лыжный марафон с участием олимпийских чемпионов пройдет в Ханты-Мансийске

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Кроме того, к марафону присоединятся бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов, - пишет Муксун.
Юбилейный Югорский лыжный марафон состоится 7 - 8 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горной. В первый день соревнований пройдет гонка на 50 км классическим стилем, а в основной день, 8 апреля, - забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. По данным организаторов, на участие в марафоне уже зарегистрировалось около 2 тысяч человек. Заявки можно подать на официальном сайте марафона ugraloppet.ru, регистрация продлится до 6 апреля.
“Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них неоднократно приезжали в Югру и преодолевали марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне - биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее”, - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов.
Информационный партнер Югорского лыжного марафона - медиахолдинг 1MI.