Лыжный марафон с участием олимпийских чемпионов пройдет в Ханты-Мансийске

Юбилейный Югорский лыжный марафон состоится 7 - 8 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горной. В первый день соревнований пройдет гонка на 50 км классическим стилем, а в основной день, 8 апреля, - забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. По данным организаторов, на участие в марафоне уже зарегистрировалось около 2 тысяч человек. Заявки можно подать на официальном сайте марафона ugraloppet.ru, регистрация продлится до 6 апреля.