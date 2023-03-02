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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Лыжный марафон с участием олимпийских чемпионов пройдет в Ханты-Мансийске

2 марта 2023, 13:31
Фото: Открытие
Олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Александр Легков и Евгений Дементьев уже подтвердили свое участие в Х Югорском лыжном марафоне, который будет проводиться при поддержке партнера мероприятия - банка “Открытие” (входит в Группу ВТБ).

Кроме того, к марафону присоединятся бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов, - пишет Муксун.

Юбилейный Югорский лыжный марафон состоится 7 - 8 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горной. В первый день соревнований пройдет гонка на 50 км классическим стилем, а в основной день, 8 апреля, - забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. По данным организаторов, на участие в марафоне уже зарегистрировалось около 2 тысяч человек. Заявки можно подать на официальном сайте марафона ugraloppet.ru, регистрация продлится до 6 апреля.

“Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них неоднократно приезжали в Югру и преодолевали марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне - биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее”, - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов.

Информационный партнер Югорского лыжного марафона - медиахолдинг 1MI.

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