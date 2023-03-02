Морозы до -30 градусов придут в Свердловскую область в конце недели

Уже ночью столбики термометров упадут на 11 единиц и замрут на отметке в -17 °C. Днем атмосферная температура вырастет до -9 °C. Ветер ослабится до 4-9 м/с. Обильных осадков в пятницу не ожидается. Также метеоролог Алексей Пулин рассказал о пониженном атмосферном давлении над регионом.