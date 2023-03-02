Морозы до -30 градусов придут в Свердловскую область в конце недели

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Морозы ударят в субботу, 4 марта. На ночное время суток придутся пиковые значения холодов. В ближайшие 3 дня в северной части Свердловской области ожидают до -20 °C ночью, до -4 °C — днем. В пятницу прогнозируют -13 °C, в субботу — 11 со знаком «минус».
2 марта в Екатеринбурге ожидают от 4 до 6 °C ниже нуля, переменную облачность, незначительные осадки, а также порывы ветра до 13 м/с.
Уже ночью столбики термометров упадут на 11 единиц и замрут на отметке в -17 °C. Днем атмосферная температура вырастет до -9 °C. Ветер ослабится до 4-9 м/с. Обильных осадков в пятницу не ожидается. Также метеоролог Алексей Пулин рассказал о пониженном атмосферном давлении над регионом.