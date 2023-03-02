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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Мужчина переходил дорогу на «красный» и попал под колеса грузовика в Нижнем Тагиле

2 марта 2023, 03:29
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Водитель грузовика «FAW» наехал на 67-летнего пешехода, который пересекал улицу на красный сигнал светофора. ДТП случилось 1 марта приблизительно в 15:00 на 12 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу.

Автовладелец разъяснил, что на подъезде к пешеходному переходу заметил пожилого человека, который стоял. В один момент мужчина начал переходить дорогу, при этом нарушая ПДД, чего водитель грузового авто не ожидал. Затормозить тагильчанин не успел. Окончательную причину произошедшего выясняют компетентные органы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Перебегавший дорогу пешеход попал под колеса фуры в Нижнем Тагиле
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Попавший под колеса тагильчанин доставлен в горбольницу № 2 с различными травмами. На месте случившегося сотрудники ГИБДД провели осмотр и опросили очевидцев, а также проверили автомобилиста на алкотестере. Прибор показал отрицательный результат, сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Авария#ГИБДД#Больница#ДТП#Нижний Тагил
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