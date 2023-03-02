Мужчина переходил дорогу на «красный» и попал под колеса грузовика в Нижнем Тагиле

Автовладелец разъяснил, что на подъезде к пешеходному переходу заметил пожилого человека, который стоял. В один момент мужчина начал переходить дорогу, при этом нарушая ПДД, чего водитель грузового авто не ожидал. Затормозить тагильчанин не успел. Окончательную причину произошедшего выясняют компетентные органы.