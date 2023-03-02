Мужчина переходил дорогу на «красный» и попал под колеса грузовика в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Автовладелец разъяснил, что на подъезде к пешеходному переходу заметил пожилого человека, который стоял. В один момент мужчина начал переходить дорогу, при этом нарушая ПДД, чего водитель грузового авто не ожидал. Затормозить тагильчанин не успел. Окончательную причину произошедшего выясняют компетентные органы.
Попавший под колеса тагильчанин доставлен в горбольницу № 2 с различными травмами. На месте случившегося сотрудники ГИБДД провели осмотр и опросили очевидцев, а также проверили автомобилиста на алкотестере. Прибор показал отрицательный результат, сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила.