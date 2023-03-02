На производстве в поселке Верх-Нейвинском установили трансформаторную подстанцию

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Обновленная электроустановка была установлена в рамках работ по модернизации технической базы промышленного предприятия. Главный энергетик «Уралэлектромеди» Александр Белоусов заявил, что блочная подстанция является агрегатом из армированного корпуса и секций из бетона. Внутри — электроустановка, служащая для приема и распределения электрической энергии низкого и высокого напряжения, а также два силовых трансформатора. Таким образом, если на заводе произойдут проблемы с электричеством, сооружение само подключит резервы и работа не будет остановлена.
Одним из главных преимуществ новой БКТП называют ее устойчивость к погодным условиям. Выпадение осадков или горячий воздух не смогут изменить работоспособность агрегата. Две старые подстанции, которые отслужили более полувека, больше использоваться не будут.
БКТП разместили между административным зданием и мастерскими ремонтно-механических работ. Монтаж взял на себя подрядчик. Сейчас продолжаются мероприятия по подготовке оборудования к использованию. Работа подстанции начнется во второй четверти календарного года.