На производстве в поселке Верх-Нейвинском установили трансформаторную подстанцию

Обновленная электроустановка была установлена в рамках работ по модернизации технической базы промышленного предприятия. Главный энергетик «Уралэлектромеди» Александр Белоусов заявил, что блочная подстанция является агрегатом из армированного корпуса и секций из бетона. Внутри — электроустановка, служащая для приема и распределения электрической энергии низкого и высокого напряжения, а также два силовых трансформатора. Таким образом, если на заводе произойдут проблемы с электричеством, сооружение само подключит резервы и работа не будет остановлена.