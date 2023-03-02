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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Названы профессии с самыми высокими доходами в Свердловской области

2 марта 2023, 11:29
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Свердловской области в декабре составила 55,2 тысячи рублей

Средняя заработная плата свердловчан в декабре 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. За год она увеличилась на 13,5%.

Согласно данным Свердловскстата, самую большую зарплату в 92,3 тысячи рублей декабре получали финансисты и страховщики (+10,9%). Сотрудники области информации и связи получали 90 тысяч (+20,5%), а ученые — 90,8 тысячи рублей (+16%).

Строители в декабре прошлого года имели зарплату в 48,6 тысячи рублей (+13,9%), представители торговли — 45,4 тысячи рублей (+13,7%), работники сферы образования — 45,1 тысячи рублей (+10,7%).

Меньше всего получали свердловчане, задействованные в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — 28,3 тысячи рублей (+4,7%), а также занимающиеся административной деятельностью — 35,4 тысячи рублей (+9,9%).

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