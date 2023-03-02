Огурцы и водка подешевели в Свердловской области

Также снизилась в цене белокочанная капуста, до 28,56 рубля (-0,38%). Остальные овощи, наоборот, подорожали. Картофель в магазинах региона стоил 33,13 рубля (+3,54%), лук в среднем обходился покупателям в 60,68 рубля (+3,79%), а морковь — в 41,25 рубля (+1,16%). Помидоры прибавили в цене до 199,39 рубля (+2,95%), яблоки — до 112,63 (+1,91%), бананы — до 120,53 (+1,92%).