Огурцы и водка подешевели в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Также снизилась в цене белокочанная капуста, до 28,56 рубля (-0,38%). Остальные овощи, наоборот, подорожали. Картофель в магазинах региона стоил 33,13 рубля (+3,54%), лук в среднем обходился покупателям в 60,68 рубля (+3,79%), а морковь — в 41,25 рубля (+1,16%). Помидоры прибавили в цене до 199,39 рубля (+2,95%), яблоки — до 112,63 (+1,91%), бананы — до 120,53 (+1,92%).
Стоит отметить, что за указанный период специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение цен на многие продовольственные товары.
Так, килограмм курицы подешевел до 157,78 рубля (-0,27%), литр молока стоил 66,95 рубля (-0,04%), а литр водки — 659,53 (-1,47%). Кроме того, в торговых точках снизились цены на макароны, пшено, гречку, яйца, муку, сахар, сливочное масло и другие продукты.