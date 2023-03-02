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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Подросток погиб при сборе урожая на глазах у дедушки в Ирбите

2 марта 2023, 14:25
Фото: 1MI

Прокуратура добивается суда для обвиняемого в смерти 16-летнего внука в Ирбите

Прокуратура добивается назначения наказания дедушке из Ирбита. Он обвиняется в гибели своего 16-летнего внука.

Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины. Игорь Аксенов обвинялся по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что в конце прошлого лета он недосмотрел за 16-летним внуком. Подросток помогал дедушке на сборе урожая и попал под электрическую дугу.

Уголовное дело было передано в суд 28 ноября. Чуть позднее было принято решение о прекращении разбирательства. Однако прокуратура намерена добиться наказания.

Поэтому представители ведомства внесли апелляционное представление на постановление суда о прекращении уголовного преследования. Жалобу рассмотрят 24 марта.

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#Елена Озерова#Прокуратура#Внук#Уборка урожая#Дедушка#Происшествия#Новости УрФО
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