Подросток погиб при сборе урожая на глазах у дедушки в Ирбите

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины. Игорь Аксенов обвинялся по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности», пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что в конце прошлого лета он недосмотрел за 16-летним внуком. Подросток помогал дедушке на сборе урожая и попал под электрическую дугу.
Уголовное дело было передано в суд 28 ноября. Чуть позднее было принято решение о прекращении разбирательства. Однако прокуратура намерена добиться наказания.
Поэтому представители ведомства внесли апелляционное представление на постановление суда о прекращении уголовного преследования. Жалобу рассмотрят 24 марта.