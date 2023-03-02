Родителей свердловских школьников пугают сообщением о взрывных устройствах

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Однако официальные источники сообщают, что это фейки. В сообщениях, разосланных злоумышленниками, сообщается, что по улицам ходит некая женщина, которая раскладывает эти устройства. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Как отмечают свердловчане, подобные предупреждения были разосланы в том числе в общие чаты многоквартирных домов.
В полиции отметили, что на территории региона ничего подобного не было замечено.
Рекомендуем жителям Среднего Урала не поддаваться на провокации, и в случае обнаружения подозрительных личностей незамедлительно проинформировать сотрудников полиции территориального ОВД по месту жительства, - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.