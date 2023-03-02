TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Родителей свердловских школьников пугают сообщением о взрывных устройствах

2 марта 2023, 12:48
Фото: 1MI
Родителей учеников школ Свердловской области в мессенджерах пугают сообщениями о якобы завернутых в купюру взрывчатых устройствах. Неизвестные сообщают, что такие устройства размещены вблизи школ.

Однако официальные источники сообщают, что это фейки. В сообщениях, разосланных злоумышленниками, сообщается, что по улицам ходит некая женщина, которая раскладывает эти устройства. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Как отмечают свердловчане, подобные предупреждения были разосланы в том числе в общие чаты многоквартирных домов.

В полиции отметили, что на территории региона ничего подобного не было замечено.

Рекомендуем жителям Среднего Урала не поддаваться на провокации, и в случае обнаружения подозрительных личностей незамедлительно проинформировать сотрудников полиции территориального ОВД по месту жительства, - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Фейки об отравленных украинских духах распространяются в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Дети#Школа#Фейки#Взрывчатки#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
Вчера, 08:16
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
28 февраля 09:15
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1
28 февраля 11:32
Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила
Вчера, 09:15
Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
Вчера, 11:02
Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным
28 февраля 11:51