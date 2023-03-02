Ругань и оскорбления: жертвы мошенников конфликтуют с адвокатом из Екатеринбурга

Сначала свердловчанка позитивно отнеслась к происходящему, но веселье вскоре сменилось грустью: люди оскорбляли женщину и ругались. Наталья обратилась за помощью к мобильному оператору «Мотив», однако те не смогли помочь. Сменить номер екатеринбурженка не может: она работает адвокатом и более 20 лет ей звонили именно на этот мобильный.