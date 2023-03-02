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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Ругань и оскорбления: жертвы мошенников конфликтуют с адвокатом из Екатеринбурга

2 марта 2023, 04:57
Фото: 1MI

Мошенники подсунули жертвам номер телефона невинной жительницы Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга Наталья с конца февраля получает звонки и сообщения с угрозами от неизвестных людей на свой телефон. Причина заключается в том, что ее номер мошенники использовали для того, чтобы проворачивать преступные схемы.

Для этого аферисты применили технологию подмены номера. Когда жертвы злоумышленников хотели перезвонить вымогателям, они попадали на Наталью. На женщину выливался шквал негатива, в результате чего у жительницы Екатеринбурга произошел нервный срыв.

Сначала свердловчанка позитивно отнеслась к происходящему, но веселье вскоре сменилось грустью: люди оскорбляли женщину и ругались. Наталья обратилась за помощью к мобильному оператору «Мотив», однако те не смогли помочь. Сменить номер екатеринбурженка не может: она работает адвокатом и более 20 лет ей звонили именно на этот мобильный.

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Сейчас, рассказала Наталья изданию Е1, звонков стало меньше. Она собирается составить претензию к сотовой компании. Заявление в полицию свердловчанка не писала — понимает бесперспективность.

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#Анна Варнакина#Мошенники#Телефонные мошенники#Аферисты#Номер телефона#Криминал#Екатеринбург
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