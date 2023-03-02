Ругань и оскорбления: жертвы мошенников конфликтуют с адвокатом из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Для этого аферисты применили технологию подмены номера. Когда жертвы злоумышленников хотели перезвонить вымогателям, они попадали на Наталью. На женщину выливался шквал негатива, в результате чего у жительницы Екатеринбурга произошел нервный срыв.
Сначала свердловчанка позитивно отнеслась к происходящему, но веселье вскоре сменилось грустью: люди оскорбляли женщину и ругались. Наталья обратилась за помощью к мобильному оператору «Мотив», однако те не смогли помочь. Сменить номер екатеринбурженка не может: она работает адвокатом и более 20 лет ей звонили именно на этот мобильный.
Сейчас, рассказала Наталья изданию Е1, звонков стало меньше. Она собирается составить претензию к сотовой компании. Заявление в полицию свердловчанка не писала — понимает бесперспективность.