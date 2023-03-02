Три спортсмена из Нижнего Тагила установили Рекорды России в январе

Мирон Новосёлов продемонстрировал наибольшую продолжительность виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины (в категории мальчиков 9 лет). Его результат составил 6 минут и 21 секунду. Об этом сообщил тренер рекордсменов Фанис Хайруллин.



Иван Болотов показал наибольшее число подтягиваний прямым хватом на перекладине за один подход (мальчики, 11 лет). Он подтянулся 16 раз.



А Фанис Хайруллин совершил больше всех отжиманий от пола с хлопком перед собой за одну минуту. Его результат - 31 раз.



Все рекорды были установлены в январе. Рекордсменам по почте пришли сертификаты. Отмечается, что в копилке команды 18 рекордов России и 1 мировой рекорд.