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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Три спортсмена из Нижнего Тагила установили Рекорды России в январе

2 марта 2023, 08:23
Фото: Фанис Хайруллин
В январе сразу три спортсмена из Нижнего Тагила установили рекорды России по разным направлениям.

Мирон Новосёлов продемонстрировал наибольшую продолжительность виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины (в категории мальчиков 9 лет). Его результат составил 6 минут и 21 секунду. Об этом сообщил тренер рекордсменов Фанис Хайруллин.

Иван Болотов показал наибольшее число подтягиваний прямым хватом на перекладине за один подход (мальчики, 11 лет). Он подтянулся 16 раз.

А Фанис Хайруллин совершил больше всех отжиманий от пола с хлопком перед собой за одну минуту. Его результат - 31 раз.

Все рекорды были установлены в январе. Рекордсменам по почте пришли сертификаты. Отмечается, что в копилке команды 18 рекордов России и 1 мировой рекорд.

11-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по подтягиваниям
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