Ублюдком и предателем назвала ученика педагог в Пермском крае

Отмечается, что ученик опоздал на выступление в конкурсе к 23 февраля. После чего учительница высказалась следующим образом: «Зачем нам нужен предатель. Ты предатель. Почему ты опоздал? Ты больше в этом классе учиться не будешь, ты мне не подчиняешься».