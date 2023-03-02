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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Ублюдком и предателем назвала ученика педагог в Пермском крае

2 марта 2023, 12:05
Фото: 1MI
В одной из школ Пермского края произошло ЧП. Учительница назвала ученика предателем и ублюдком.

В региональном Министерстве образования происшествие пока не комментируют.

Видео, предположительно снятое в Сылвенской школе имени В.Каменского, появилось сразу в нескольких федеральных telegram-каналах. Там видно, как педагог оскорбляет ученика 8 класса.

Отмечается, что ученик опоздал на выступление в конкурсе к 23 февраля. После чего учительница высказалась следующим образом: «Зачем нам нужен предатель. Ты предатель. Почему ты опоздал? Ты больше в этом классе учиться не будешь, ты мне не подчиняешься».

Также слышно, что учительница называет ученика еще и ублюдком.

Ты предатель. Вы должны были себя вообще проявить, вставать в шеренгу. Ты не понимаешь какому дню этот конкурс посвящен? Так значит ублюдки, если у вас с детства нет этого патриотизма, - продолжила свою речь учительница.

Properm.ru пишет, что учительницу зовут Федурина Светлана. Ранее она была директором.

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#Новости УрФО#Елена Озерова#Дети#Школа#Учительница#Оскорбление#Происшествия
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