Ублюдком и предателем назвала ученика педагог в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В региональном Министерстве образования происшествие пока не комментируют.
Видео, предположительно снятое в Сылвенской школе имени В.Каменского, появилось сразу в нескольких федеральных telegram-каналах. Там видно, как педагог оскорбляет ученика 8 класса.
Отмечается, что ученик опоздал на выступление в конкурсе к 23 февраля. После чего учительница высказалась следующим образом: «Зачем нам нужен предатель. Ты предатель. Почему ты опоздал? Ты больше в этом классе учиться не будешь, ты мне не подчиняешься».
Также слышно, что учительница называет ученика еще и ублюдком.
Ты предатель. Вы должны были себя вообще проявить, вставать в шеренгу. Ты не понимаешь какому дню этот конкурс посвящен? Так значит ублюдки, если у вас с детства нет этого патриотизма, - продолжила свою речь учительница.
Properm.ru пишет, что учительницу зовут Федурина Светлана. Ранее она была директором.