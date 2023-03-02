Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Первое обращение к главе СК тагильчанка написала 27 февраля и на следующий день стало известно, что Александр Бастрыкин взяло дело Юлии на личный контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении ее бывшего сожителя Александра Елисеева. Девушка пытается добиться его наказания за преследования, угрозы, а также за испорченные телефоны и автомобиль.
После этого, по словам Юлии Липинской, представителя тагильчанки, следственный отдел Тагилстроевского района возбудил уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями».
1 марта Юлия Киприянову вызвали в следственный отдел для допроса в рамках возбужденного уголовного дела.
Однако после того, как я на руки получила это постановление, спустя 20 минут руководителем следственного отдела мне было сообщено о том, что данное постановление о возбуждении уголовного дела отменено, и допрашивать меня никто не будет, — говорится в повторном обращении Юлии к главе СК (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).
В повторном обращении тагильчанка просит Александра Бастрыкина разобраться в ситуации и еще раз обращает внимание на то, что боится за свою жизнь из-за угроз Александра Елисеева.