Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи

Первое обращение к главе СК тагильчанка написала 27 февраля и на следующий день стало известно, что Александр Бастрыкин взяло дело Юлии на личный контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении ее бывшего сожителя Александра Елисеева. Девушка пытается добиться его наказания за преследования, угрозы, а также за испорченные телефоны и автомобиль.