TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи

2 марта 2023, 08:24
Фото: TagilCity.ru

Обвинившая бывшего в преследовании тагильчанка обратилась к Бастрыкину второй раз

Жительница Нижнего Тагила Юлия Киприянова, которая обвиняет своего бывшего сожителя в преследовании и порче имущества, написала повторное обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за закрытого уголовного дела.

Первое обращение к главе СК тагильчанка написала 27 февраля и на следующий день стало известно, что Александр Бастрыкин взяло дело Юлии на личный контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении ее бывшего сожителя Александра Елисеева. Девушка пытается добиться его наказания за преследования, угрозы, а также за испорченные телефоны и автомобиль.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о преследовании тагильчанки
Узнать подробнее

После этого, по словам Юлии Липинской, представителя тагильчанки, следственный отдел Тагилстроевского района возбудил уголовное дело по статье «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями».

1 марта Юлия Киприянову вызвали в следственный отдел для допроса в рамках возбужденного уголовного дела.

Однако после того, как я на руки получила это постановление, спустя 20 минут руководителем следственного отдела мне было сообщено о том, что данное постановление о возбуждении уголовного дела отменено, и допрашивать меня никто не будет, — говорится в повторном обращении Юлии к главе СК (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru).

В повторном обращении тагильчанка просит Александра Бастрыкина разобраться в ситуации и еще раз обращает внимание на то, что боится за свою жизнь из-за угроз Александра Елисеева.

Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о преследовании тагильчанкиИбрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанкиИсторию с преследованием и угрозами жительницы Тагила покажут на Первом канале
#Анна Григорьева#Уголовное дело#Преследование#Следственный комитет#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
Вчера, 08:16
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
28 февраля 09:15
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1
28 февраля 11:32
Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила
Вчера, 09:15
Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
Вчера, 11:02
Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным
28 февраля 11:51