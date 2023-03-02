ВСУ захватили в заложники жителей деревни в Брянской области

ФСБ: в Брянскую область проникли националисты

В Брянской области группа украинских диверсантов захватила в заложники жителей села. Диверсанты сумели проникнуть в два села (Любечане и Сушаны). По данным ТАСС, в одном из них в плен захвачены местные жители.