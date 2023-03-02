TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

ВСУ захватили в заложники жителей деревни в Брянской области

2 марта 2023, 10:05
Фото: 1MI

ФСБ: в Брянскую область проникли националисты

В Брянской области группа украинских диверсантов захватила в заложники жителей села. Диверсанты сумели проникнуть в два села (Любечане и Сушаны). По данным ТАСС, в одном из них в плен захвачены местные жители.

Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, граничащих с Брянской областью, пишут «Новые известия». Захвачено 50 жителей сельской местности.

Отмечается, что в столкновение с боевиками вступили бойцы Росгвардии, есть погибшие и раненые.

Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок, — написал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его данным, ребенок находится в больнице, а ВС РФ проводят мероприятия по ликвидации диверсантов.

Также, по информации губернатора, ВСУ атаковали Климовский район беспилотником. В результате воспламенился дом в селе Сушаны, а село Ломаковка подверглось миномётному обстрелу.

В ФСБ также прокомментировали произошедшее.

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, - сказали в ФСБ.
Две женщины из УрФО обезвредили украинского диверсанта
Узнать подробнее
#Диверсанты#ВСУ#Село#Заложники#Брянск#Брянская область#Происшествия
Подпишитесь
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
Вчера, 08:16
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
28 февраля 09:15
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1
28 февраля 11:32
Мандаты заберут у прогульщиков: депутаты Тагила утвердили для себя новые правила
Вчера, 09:15
Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
Вчера, 11:02
Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным
28 февраля 11:51