ВСУ захватили в заложники жителей деревни в Брянской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, граничащих с Брянской областью, пишут «Новые известия». Захвачено 50 жителей сельской местности.
Отмечается, что в столкновение с боевиками вступили бойцы Росгвардии, есть погибшие и раненые.
Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок, — написал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его данным, ребенок находится в больнице, а ВС РФ проводят мероприятия по ликвидации диверсантов.
Также, по информации губернатора, ВСУ атаковали Климовский район беспилотником. В результате воспламенился дом в селе Сушаны, а село Ломаковка подверглось миномётному обстрелу.
В ФСБ также прокомментировали произошедшее.
В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, - сказали в ФСБ.