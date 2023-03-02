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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

За просьбу съехать из квартиры житель Нижнего Тагила убил сожительницу

2 марта 2023, 08:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина убил свою сожительницу за то, что она попросила его уехать из квартиры. К такой просьбе женщину подтолкнуло регулярное распитие возлюбленным спиртных напитков.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть). Следствие полагает, что 10 октября прошлого года мужчина и его 47-летняя сожительница были у себя дома и вместе выпивали.

Во время беседы женщина сказала, что мужчине следует уехать из квартиры, так как он слишком много пьет. Свои претензии она высказала, сидя на кресле. Эти слова не понравились мужчине, и он ударил обидчицу не менее 12 раз по голове и всему телу.

После избиения женщина поднялась на ноги и попыталась дойти на кухню, но упала на пол и перестала подавать признаки жизни.

Прибывшие правоохранители задержали мужчину на месте преступления. Он во всем признался и написал явку с повинной.

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