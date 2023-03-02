За просьбу съехать из квартиры житель Нижнего Тагила убил сожительницу

Во время беседы женщина сказала, что мужчине следует уехать из квартиры, так как он слишком много пьет. Свои претензии она высказала, сидя на кресле. Эти слова не понравились мужчине, и он ударил обидчицу не менее 12 раз по голове и всему телу.