Житель Екатеринбурга выстрелил в голову соседу из-за замечания за ночной шум

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
ЧП случилось ночью 27 февраля. Тогда из одного из домов по ул. Комсомольской на скорой в больницу отвезли 35-летнего нетрезвого мужчину. У него диагностировали огнестрельное ранение затылка, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
В ходе разбирательств выяснилось, что в этот дом мужчина пришел в гости к своей экс-супруге. Они стали вместе выпивать, но поссорились, и мужчина решил уйти.
Около подъезда он встретил жильца соседней квартиры. Тот сделал ему замечание по поводу шума в ночное время. Произошла ссора. В какой-то момент сосед достал из кармана пистолет и несколько раз выстрелил в пьяного мужчину.
Полицейские задержали 30-летнего злоумышленника. Им оказался директор одного из магазинов крупной торговой сети.
Уголовное дело расследуется. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.