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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Житель Екатеринбурга выстрелил в голову соседу из-за замечания за ночной шум

2 марта 2023, 09:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина пожаловался на ночной шум, раздающийся из квартиры соседа, а после выстрелил в голову соседу из травматического пистолета.

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

ЧП случилось ночью 27 февраля. Тогда из одного из домов по ул. Комсомольской на скорой в больницу отвезли 35-летнего нетрезвого мужчину. У него диагностировали огнестрельное ранение затылка, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В ходе разбирательств выяснилось, что в этот дом мужчина пришел в гости к своей экс-супруге. Они стали вместе выпивать, но поссорились, и мужчина решил уйти.

Около подъезда он встретил жильца соседней квартиры. Тот сделал ему замечание по поводу шума в ночное время. Произошла ссора. В какой-то момент сосед достал из кармана пистолет и несколько раз выстрелил в пьяного мужчину.

Полицейские задержали 30-летнего злоумышленника. Им оказался директор одного из магазинов крупной торговой сети.

Уголовное дело расследуется. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Выстрелившего в друга мужчину будут судить в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Уголовное дело#Пистолет#Шум#Сосед#Пьяный сосед#Криминал#Новости УрФО
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