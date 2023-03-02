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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)

2 марта 2023, 16:50
Фото: Скриншот видео УФСБ по Свердловской области

ФСБ задержала жителя Новоуральска за планирование акта терроризма

44-летний житель Новоуральска был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Мужчина планировал поджечь административный объект. Он был задержан при подготовке преступления.

В жилье задержанного были проведены оперативные мероприятия. Сотрудники ФСБ нашли и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их создания, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Следственный отдел ведомства возбудил и расследует уголовное дело по статье за подготовку к террористическому акту. Оперативные мероприятия продолжаются, а подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге были задержаны 19-летний студент и его куратор за содействие терроризму и изготовление взрывчатки. В жилище студента были найдены проукраинские листовки, а затем был найден куратор, который тоже является студентом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

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