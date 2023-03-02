Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В жилье задержанного были проведены оперативные мероприятия. Сотрудники ФСБ нашли и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их создания, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Следственный отдел ведомства возбудил и расследует уголовное дело по статье за подготовку к террористическому акту. Оперативные мероприятия продолжаются, а подозреваемый заключен под стражу.
Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге были задержаны 19-летний студент и его куратор за содействие терроризму и изготовление взрывчатки. В жилище студента были найдены проукраинские листовки, а затем был найден куратор, который тоже является студентом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.