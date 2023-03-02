Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)

Напомним, в конце февраля в Екатеринбурге были задержаны 19-летний студент и его куратор за содействие терроризму и изготовление взрывчатки. В жилище студента были найдены проукраинские листовки, а затем был найден куратор, который тоже является студентом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.