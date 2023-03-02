Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
19-летний военный из Нижнего Тагила, переставший выходить на связь с родственниками в августе 2022 года, оказался в украинском плену. Теперь он освобожден вместе с еще 100 военнослужащими.
Названы профессии с самыми высокими заработками в Свердловской области, а средняя зарплата свердловчан в декабре 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Больше всех в регионе зарабатывают финансисты, страховщики, сотрудники области информации и связи, а также ученые.
По региональному телеканалу «Россия» был показан сюжет о навозных полях близ агрокомплекса «Горноуральский». Журналисты посетили это место и осветили проблему вони от свиного навоза.
Тагильчанка Юлия Киприянова, которая обвиняет своего экс-сожителя в преследовании и порче имущества, написала повторное обращение к руководителю СУ СК РФ Александру Бастрыкину из-за закрытого уголовного дела. Выяснилось, что уголовное дело было закрыто через 20 минут после выдачи.
Утром 1 марта на остановке НТГСПИ столкнулись машины. 63-летний водитель за рулем Geely столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем отечественного авто находился 19-летний водитель.