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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Житель Тагила освобожден из плена, а в регионе больше всех зарабатывают страховщики

2 марта 2023, 15:47
Фото: 1MI
19-летний житель Нижнего Тагила освобожден из плена, а в регионе больше всех зарабатывают страховщики. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 марта.

19-летний военный из Нижнего Тагила, переставший выходить на связь с родственниками в августе 2022 года, оказался в украинском плену. Теперь он освобожден вместе с еще 100 военнослужащими.

19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
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Названы профессии с самыми высокими заработками в Свердловской области, а средняя зарплата свердловчан в декабре 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Больше всех в регионе зарабатывают финансисты, страховщики, сотрудники области информации и связи, а также ученые.

Названы профессии с самыми высокими доходами в Свердловской области
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По региональному телеканалу «Россия» был показан сюжет о навозных полях близ агрокомплекса «Горноуральский». Журналисты посетили это место и осветили проблему вони от свиного навоза.

Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском
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Тагильчанка Юлия Киприянова, которая обвиняет своего экс-сожителя в преследовании и порче имущества, написала повторное обращение к руководителю СУ СК РФ Александру Бастрыкину из-за закрытого уголовного дела. Выяснилось, что уголовное дело было закрыто через 20 минут после выдачи.

Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи
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Утром 1 марта на остановке НТГСПИ столкнулись машины. 63-летний водитель за рулем Geely столкнулся с ВАЗ-2114. За рулем отечественного авто находился 19-летний водитель.

Иномарка на остановке: два автомобиля столкнулись у НТГСПИ в Нижнем Тагиле
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