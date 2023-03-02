Названы профессии с самыми высокими заработками в Свердловской области, а средняя зарплата свердловчан в декабре 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. Больше всех в регионе зарабатывают финансисты, страховщики, сотрудники области информации и связи, а также ученые.