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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Жительница Красноуфимска взяла 338 тысяч в кредит и перевела мошенникам

2 марта 2023, 07:08
Фото: 1MI
Женщина из Красноуфимска оформила на себя кредит в 338 тысяч рублей и отправила деньги злоумышленникам. Мошенник позвонил пострадавшей и рассказал, что он якобы сотрудник свердловского следкома.

Пострадавшая поверила мужчине, который рассказал о несуществующих попытках оформить на ее имя кредит. Женщина из Красноуфимска при помощи приложения онлайн-банка взяла заем на сумму 338 500 рублей и отправила денежные средства неизвестному.

Свердловский главк МВД сообщает, что свердловчанка перевела не всю сумму сразу: сначала она сделала перевод на 325 тысяч рублей, а позже — еще на 13,5 тысяч. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница Екатеринбурга чуть не лишилась 300 тысяч после взлома Госуслуг
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Ранее стало известно о новой преступной схеме, которая действует в Свердловской области. Так, жительница Екатеринбурга едва не лишилась 300 тысяч рублей из-за взлома профиля на Госуслугах.

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#Анна Варнакина#Мошенники#Аферисты#Кредит#Деньги#Телефонные мошенники#Полиция#Криминал#Красноуфимск
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