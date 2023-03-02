Жительница Красноуфимска взяла 338 тысяч в кредит и перевела мошенникам

Свердловский главк МВД сообщает, что свердловчанка перевела не всю сумму сразу: сначала она сделала перевод на 325 тысяч рублей, а позже — еще на 13,5 тысяч. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.