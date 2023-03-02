Жительница Красноуфимска взяла 338 тысяч в кредит и перевела мошенникам

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Пострадавшая поверила мужчине, который рассказал о несуществующих попытках оформить на ее имя кредит. Женщина из Красноуфимска при помощи приложения онлайн-банка взяла заем на сумму 338 500 рублей и отправила денежные средства неизвестному.
Свердловский главк МВД сообщает, что свердловчанка перевела не всю сумму сразу: сначала она сделала перевод на 325 тысяч рублей, а позже — еще на 13,5 тысяч. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно о новой преступной схеме, которая действует в Свердловской области. Так, жительница Екатеринбурга едва не лишилась 300 тысяч рублей из-за взлома профиля на Госуслугах.