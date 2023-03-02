Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Материал про ситуации с агрокомплексом «Горноуральский» от регионального телеканала уже выходил почти год назад — 25 февраля 2022-го. Как пояснил редакции TagilCity.ru продюсер телеканала, было решено поднять эту тему вновь.
Решили, потому что, как нам заявили общественники, ситуация так и не разрешилась, вот решили сами во всем разобраться, — рассказал продюсер телеканала «Россия» Константин Бретцер.
На съемки операторы взяли с собой не только обычную камеру, но и квадрокоптер, чтобы самостоятельно оценить масштабы экологической проблемы.
Очевидно, что журналисты убедились в том, что на поля регулярно сливают навоз: «Там вообще свежее, вода стоит… Ну, не вода», — говорит один из участников съемочной группы.
Репортаж о ситуации под Нижним Тагилом выйдет на телеканале «Россия» в программе «Вести. Урал».
Скорее всего, выход в итоге будет завтра в 19:30 на России 24 и в 21:05 на России 1, — пояснил коллега.
Напомним, ранее редакция TagilCity.ru опубликовала репортаж про то, что вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Нижним Тагилом. Мы рассказали о том, что происходит в поселке под Нижним Тагилом сейчас, на что жалуются местные жители и какие меры предпринимаются.