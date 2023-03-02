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Published Сегодня, 10:12

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Updated Сегодня, 10:14

Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском

2 марта 2023, 10:12
Фото: TagilCity.ru
Навозное поле в Горноуральском под Нижним Тагилом
2 марта региональный телеканал «Россия» побывал на навозных полях близ агрокомплекса «Горноуральский». Журналисты освещают проблемы вони от свиного навоза, который предприятие вывозит в арендуемые у Горноуральского городского округа поля под Нижним Тагилом.

Материал про ситуации с агрокомплексом «Горноуральский» от регионального телеканала уже выходил почти год назад — 25 февраля 2022-го. Как пояснил редакции TagilCity.ru продюсер телеканала, было решено поднять эту тему вновь.

Решили, потому что, как нам заявили общественники, ситуация так и не разрешилась, вот решили сами во всем разобраться, — рассказал продюсер телеканала «Россия» Константин Бретцер.

На съемки операторы взяли с собой не только обычную камеру, но и квадрокоптер, чтобы самостоятельно оценить масштабы экологической проблемы.

Очевидно, что журналисты убедились в том, что на поля регулярно сливают навоз: «Там вообще свежее, вода стоит… Ну, не вода», — говорит один из участников съемочной группы.

Репортаж о ситуации под Нижним Тагилом выйдет на телеканале «Россия» в программе «Вести. Урал».

Скорее всего, выход в итоге будет завтра в 19:30 на России 24 и в 21:05 на России 1, — пояснил коллега.
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Напомним, ранее редакция TagilCity.ru опубликовала репортаж про то, что вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Нижним Тагилом. Мы рассказали о том, что происходит в поселке под Нижним Тагилом сейчас, на что жалуются местные жители и какие меры предпринимаются.

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