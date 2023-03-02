Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru опубликовала репортаж про то, что вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Нижним Тагилом. Мы рассказали о том, что происходит в поселке под Нижним Тагилом сейчас, на что жалуются местные жители и какие меры предпринимаются.