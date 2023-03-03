31-летнего офицера из Екатеринбурга посмертно наградили Звездой Героя России

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Иван Марин был капитаном. Как сообщает «КП-Екатеринбург», он ценой жизни вывел свой дивизион из-под огня противника. Стать военным Иван мечтал с детства.
На торжественном награждении присутствовала мать бойца, его супруга и сын.
Известно, что на спецоперации Иван командовал реактивным артиллерийским дивизионом «Град». Во время выполнения боевого задания дивизион под его руководством оказался под огнем. Он получил тяжелое ранение, но продолжил руководить боем.
За мужество и героизм указом президента ему посмертно присвоили звание Героя России. Награду семье погибшего вручил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.