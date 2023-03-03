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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

31-летнего офицера из Екатеринбурга посмертно наградили Звездой Героя России

3 марта 2023, 12:35
Фото: 1MI
Звездой Героя России посмертно наградили 31-летнего офицера из Екатеринбурга. В зоне СВО он успел спасти сослуживцев.

Иван Марин был капитаном. Как сообщает «КП-Екатеринбург», он ценой жизни вывел свой дивизион из-под огня противника. Стать военным Иван мечтал с детства.

На торжественном награждении присутствовала мать бойца, его супруга и сын.

Известно, что на спецоперации Иван командовал реактивным артиллерийским дивизионом «Град». Во время выполнения боевого задания дивизион под его руководством оказался под огнем. Он получил тяжелое ранение, но продолжил руководить боем.

За мужество и героизм указом президента ему посмертно присвоили звание Героя России. Награду семье погибшего вручил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

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#Екатеринбург#Офицер#Медаль#Звание#Похороны#Военный#СВО#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Елена Озерова
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