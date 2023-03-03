Администрация Екатеринбурга подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

Из информации данных Арбитражного суда следует, что в отношении УК «ИТС-групп», которая является юридическим лицом «Гринвича», подан иск от земельного комитета горадминистрации. Издание Е1 со ссылкой на мэрию Екатеринбурга сообщает, что суммарный долг за временное пользование площадью, принадлежащей городу, составил 140,4 тысячи рублей.