Администрация Екатеринбурга подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

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Из информации данных Арбитражного суда следует, что в отношении УК «ИТС-групп», которая является юридическим лицом «Гринвича», подан иск от земельного комитета горадминистрации. Издание Е1 со ссылкой на мэрию Екатеринбурга сообщает, что суммарный долг за временное пользование площадью, принадлежащей городу, составил 140,4 тысячи рублей.
Кроме того, у «ИТС-Групп» имеются неоплаченные пени по долгу, который взыскали через суд 5 лет назад. Сумма составила 24,6 тысячи рублей. Итоговое количество невыплаченных денег насчитывает 165 тысяч рублей.