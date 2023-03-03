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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Банда подростков избила 8-летнего мальчика в Ревде

3 марта 2023, 06:03
Фото: 1MI
8-летний мальчик находился на придомовой территории вблизи своего места жительства. На него напала банда подростков и избила. Инцидент случился 3 февраля в Ревде.

Мама пострадавшего школьника рассказала изданию Е1, что мальчик шел мимо своего дома. К нему подбежали 3 парня постарше и начали бить. Ребенка спасла его старшая сестра.

Дети, со слов матери избитого мальчика, продолжают измываться над школьником. Ей приходится ежедневно сопровождать ребенка до учебного заведения для того, чтобы не совершилось повторного нападения. Жительница Ревды обратилась в прокуратуру. Правоохранители сказали ей, что проводят расследование по факту хулиганского нападения. Также случившимся заинтересовались местные сотрудники ПДН.

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#Анна Варнакина#Нападение#Драка#Дети#Ревда#Происшествия
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