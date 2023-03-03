Банда подростков избила 8-летнего мальчика в Ревде

Дети, со слов матери избитого мальчика, продолжают измываться над школьником. Ей приходится ежедневно сопровождать ребенка до учебного заведения для того, чтобы не совершилось повторного нападения. Жительница Ревды обратилась в прокуратуру. Правоохранители сказали ей, что проводят расследование по факту хулиганского нападения. Также случившимся заинтересовались местные сотрудники ПДН.