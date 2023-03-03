Банда подростков избила 8-летнего мальчика в Ревде

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Мама пострадавшего школьника рассказала изданию Е1, что мальчик шел мимо своего дома. К нему подбежали 3 парня постарше и начали бить. Ребенка спасла его старшая сестра.
Дети, со слов матери избитого мальчика, продолжают измываться над школьником. Ей приходится ежедневно сопровождать ребенка до учебного заведения для того, чтобы не совершилось повторного нападения. Жительница Ревды обратилась в прокуратуру. Правоохранители сказали ей, что проводят расследование по факту хулиганского нападения. Также случившимся заинтересовались местные сотрудники ПДН.