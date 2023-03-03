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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

ФАС оценила законность изменения тарифов на электричество в Свердловской области

3 марта 2023, 13:21
Фото: 1MI
Федеральная антимонопольная служба оценила, насколько законно проведена энергореформа в Свердловской области. В ведомстве уверены, что РЭК приняла решение об отмене ночного тарифа по своей инициативе.

По словам депутата Зак СО Александра Ивачева, не совсем ясны правовые последствия данного решения. На данный момент проводится его анализ, пишет Ивачев Вконтакте.

В ответе антимонопольной службы говорится, что жителям региона не имели права вводить однотарифную систему без их согласия. Кроме того, перепрограммирование счетчика осуществляется за счет поставщика.

В ведомстве считают, что такое решение может нарушать права граждан. Также отмечается, что рост тарифов в России, в том числе и Свердловской области долго сдерживался. В последние два года индексация проводилась до двух раз ниже инфляции.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Свет#Электричество#ФАС#Тариф#Экономика#Новости УрФО
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