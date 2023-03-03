ФАС оценила законность изменения тарифов на электричество в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По словам депутата Зак СО Александра Ивачева, не совсем ясны правовые последствия данного решения. На данный момент проводится его анализ, пишет Ивачев Вконтакте.
В ответе антимонопольной службы говорится, что жителям региона не имели права вводить однотарифную систему без их согласия. Кроме того, перепрограммирование счетчика осуществляется за счет поставщика.
В ведомстве считают, что такое решение может нарушать права граждан. Также отмечается, что рост тарифов в России, в том числе и Свердловской области долго сдерживался. В последние два года индексация проводилась до двух раз ниже инфляции.