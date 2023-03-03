Глава РЭО Буцаев: В Татарстане могут построить 5 объектов в сфере ТКО

Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили строительство на территории региона перспективных объектов в сфере обращения с отходами.