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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Госдума не снизила возраст уголовного наказания для живодеров

3 марта 2023, 05:14
Фото: 1MI
Депутаты Госдумы не утвердили законопроект, в котором было предложено снизить возраст уголовного наказания для лиц, совершающих противоправные действия в отношении животных, с 16 до 14 лет.

По данным нижней палаты парламента России, с инициативой выступили народные избранники петербургской ЗакСО. Об этом сообщает издание «Новые Известия».

Документ был предложен правительству еще 4 года назад, однако был раскритикован зампредом Верховного суда Владимиром Давыдовым и руководством страны. Со слов представителей кабмина, недостаточно мотивационной базы для принятия соответствующего закона. Также, считают чиновники, его принятие может спровоцировать дальнейшую криминализацию общества, сообщает «Коммерсант».

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#Анна Варнакина#Россия#Общество#Законопроект#Госдума#Живодеры
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