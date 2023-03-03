Госдума не снизила возраст уголовного наказания для живодеров

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По данным нижней палаты парламента России, с инициативой выступили народные избранники петербургской ЗакСО. Об этом сообщает издание «Новые Известия».
Документ был предложен правительству еще 4 года назад, однако был раскритикован зампредом Верховного суда Владимиром Давыдовым и руководством страны. Со слов представителей кабмина, недостаточно мотивационной базы для принятия соответствующего закона. Также, считают чиновники, его принятие может спровоцировать дальнейшую криминализацию общества, сообщает «Коммерсант».