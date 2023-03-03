Госдума не снизила возраст уголовного наказания для живодеров

Документ был предложен правительству еще 4 года назад, однако был раскритикован зампредом Верховного суда Владимиром Давыдовым и руководством страны. Со слов представителей кабмина, недостаточно мотивационной базы для принятия соответствующего закона. Также, считают чиновники, его принятие может спровоцировать дальнейшую криминализацию общества, сообщает «Коммерсант».