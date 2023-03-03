«Интеррос» добился избрания независимых директоров «Норникеля»

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Так, Дениса Александрова утвердили на пост председателя комитета по стратегии, а Алексея Германовича назначили главой комитета по корпоративному управлению и кадрам. Егор Шейбак стал исполняющим обязанности руководителя комитета совета директоров по бюджету, сообщают "Новые известия".
Кандидатуру Шейбака предложил генеральный директор «Интерроса», член СД «Норникеля» Сергей Батехин. Ранее пост и. о. главы комитета СД по бюджету занимал сам Батехин, и, как пишет “Коммерсант”, именно он инициировал избрание независимых директоров.
Компания «Русал» настаивала на том, чтобы переизбрать кандидатуру председателя СД «Норникеля» Андрея Бугрова и назначить на этот пост Евгения Шварца. Однако последний не являлся бы независимой стороной, так как в прошлом году Шварц получил должность неисполнительного директора совета директоров «Русала» по вопросам экологии.
Пост председателя СД «Норникеля» на протяжении девяти лет, с марта 2013 года, занимал независимый директор Гарет Пенни. В марте 2022 года он подал в отставку, а совет возглавил Андрей Бугров, занимающий до этого должность старшего вице-президента компании по устойчивому развитию.
По мнению экспертов, благодаря повышению влияния независимых директоров, управление компанией выйдет на новый уровень на основании действующего законодательства РФ и лучших мировых практик.
“Норникель” является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания обладает самыми большими запасами никелевой руды. Кроме того, "Норильский никель" производит платину, золото, серебро, медь, кобальт и другие ценные металлы.
География поставок компании распространяется на более чем 30 стран. Ее производственные мощности расположены на территории РФ — в Норильском промышленном районе, а также на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, Финляндии и в ЮАР.