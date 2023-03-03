«Интеррос» добился избрания независимых директоров «Норникеля»

Компания «Русал» настаивала на том, чтобы переизбрать кандидатуру председателя СД «Норникеля» Андрея Бугрова и назначить на этот пост Евгения Шварца. Однако последний не являлся бы независимой стороной, так как в прошлом году Шварц получил должность неисполнительного директора совета директоров «Русала» по вопросам экологии.