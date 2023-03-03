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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Из-за оттока мигрантов Екатеринбург испытывает нехватку IT-cпециалистов

3 марта 2023, 12:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге наблюдается нехватка IT-cпециалистов после того, как некоторые представители этой профессии релоцировались в другие страны.

Миграционный отток населения, возникший на фоне СВО сказался и на рынке труда Екатеринбурга. Здесь больше всего не хватает IT-специалистов, а также людей рабочих специальностей. Об этом рассказал глава городского департамента экономики Алексей Прядеин, пишет Ура.ру.

По его словам, на нехватку представителей этой профессии повлияла спецоперация и частичная мобилизация, объявленная в сентябре.

Также он добавил, что за 11 месяцев из Екатеринбурга уехали 4 893 человека. Они не вернулись обратно по сей день. В настоящий момент администрация старается обеспечить кадрами прежде предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Профессия#Специальности#Рабочие специальности#Специалисты#СВО#Молодые специалисты#Экономика#Новости УрФО
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