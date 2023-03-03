Из-за оттока мигрантов Екатеринбург испытывает нехватку IT-cпециалистов

Миграционный отток населения, возникший на фоне СВО сказался и на рынке труда Екатеринбурга. Здесь больше всего не хватает IT-специалистов, а также людей рабочих специальностей. Об этом рассказал глава городского департамента экономики Алексей Прядеин, пишет Ура.ру.