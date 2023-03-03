Из-за оттока мигрантов Екатеринбург испытывает нехватку IT-cпециалистов

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Миграционный отток населения, возникший на фоне СВО сказался и на рынке труда Екатеринбурга. Здесь больше всего не хватает IT-специалистов, а также людей рабочих специальностей. Об этом рассказал глава городского департамента экономики Алексей Прядеин, пишет Ура.ру.
По его словам, на нехватку представителей этой профессии повлияла спецоперация и частичная мобилизация, объявленная в сентябре.
Также он добавил, что за 11 месяцев из Екатеринбурга уехали 4 893 человека. Они не вернулись обратно по сей день. В настоящий момент администрация старается обеспечить кадрами прежде предприятия оборонно-промышленного комплекса.